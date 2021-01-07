اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يناير 2021 11:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى: سنعمل على تنفيذ الانتقال السلمى للسلطة

الخميس، 07 يناير 2021 10:52 م
القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى: سنعمل على تنفيذ الانتقال السلمى للسلطة ميلر
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر يدين أعمال العنف ويقول إنها استهدفت الديمقراطية، وفقا لمصادر إعلامية.

وقال كريستوفر ميلر: سأواصل مع قيادات وزارة الدفاع أداء واجبنا وفقا للقسم وتنفيذ الانتقال السلمي للسلطة إلى جو بايدن.

وفى وقت سابق طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أى معلومات تساعد في تحديد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومي الأمريكي على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما ووجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".

 

 

 


بايدن

الكونجرس

أمريكا

الحرس الوطنى

ترامب

اخر الاخبار

امريكا الان

اخبار امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة