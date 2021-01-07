القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى: سنعمل على تنفيذ الانتقال السلمى للسلطة

كتب أحمد عرفة

أدان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر يدين أعمال العنف ويقول إنها استهدفت الديمقراطية، وفقا لمصادر إعلامية.

وقال كريستوفر ميلر: سأواصل مع قيادات وزارة الدفاع أداء واجبنا وفقا للقسم وتنفيذ الانتقال السلمي للسلطة إلى جو بايدن.

وفى وقت سابق طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أى معلومات تساعد في تحديد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومي الأمريكي على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما ووجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".