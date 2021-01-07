اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يناير 2021 06:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السيناتور الجمهورى ماركو روبيو: لقد اكتملت العملية الانتخابية للعام 2020

الخميس، 07 يناير 2021 05:08 م
السيناتور الجمهورى ماركو روبيو: لقد اكتملت العملية الانتخابية للعام 2020 بايدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، فى تصريحات إعلامية له اليوم، الخميس: "لقد اكتملت العملية الانتخابية للعام 2020 وحان الوقت لطي الصفحة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف السيناتور الجمهوري ماركو روبيو: "جو بايدن الآن هو الرئيس الأمريكي المنتخب رسميا".

وفى وقت سابق وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".

وعبر مايك بنس، نائب ترامب، عن شكره للرجال والنساء الذين بقوا فى مناصبهم للدفاع عن هذا المكان التاريخى، معلنا عن دعمه للأشخاص الذين لحقت بهم إصابات خلال الدفاع عن مبنى الكابيتول.

 

 

 


الكونجرس

أمريكا

الحرس الوطنى

ترامب

اخر الاخبار

بايدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة