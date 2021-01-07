الديمقراطيون يسيطرون على البيت الأبيض والكونجرس للمرة الأولي منذ 10 سنوات

كتبت: نهال أبو السعود

فاز العضو الديموقراطي جون أوسوف في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما توقعته شبكة سي إن إن بمنح الحزب الديمقراطي السيطرة على الكونجرس والبيت الأبيض لأول مرة منذ عقد.

أدى فوز أوسوف وفوز زميله الديمقراطي في جورجيا، القس رافائيل وارنوك، إلى قلب مجلس الشيوخ، ما أعطى الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة لإصدار تشريعات شاملة وليبرالية ودفع الترشيحات الوزارية دون دعم الجمهوريين، وسيكون الانقسام الحزبي في مجلس الشيوخ 50-50 مع كسر نائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس الأصوات المتعادلة.

وقال بايدن في بيان: "ناخبو جورجيا بعثوا برسالة مدوية أمس: يريدون اتخاذ إجراءات بشأن الأزمات التي نواجهها وهم يريدون ذلك الآن". "حول Covid-19 ، بشأن الإغاثة الاقتصادية ، والمناخ ، والعدالة العرقية ، وحقوق التصويت وغير ذلك الكثير."

واعترف الديمقراطيون بأن المعركة الحزبية قادمة، وقال السناتور المستقل من ولاية مين أنجوس كينج، الذي يتجمع في اجتماعات حزبية مع الديمقراطيين، لشبكة CNN إنه "متردد للغاية" في القضاء على التعطيل ، لكنه يتطلع إلى تغيير القواعد، ويمكن لمجلس الشيوخ بقيادة الديمقراطيين أن يؤكد أيضًا مرشحي بايدن دون دعم جمهوري ، مما يسمح للإدارة الجديدة بأن تكون أكثر جرأة في حكومتها. والبدء في إصلاح المكاسب الهائلة التي حققها المحافظون على هيئة القضاء على مدى السنوات الأربع الماضية.

ووفقا للتقرير يخطط بايدن لاختيار القاضي الفيدرالي ميريك جارلاند لمنصب المدعي العام، مما يخلق منصبًا شاغرًا في محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا. إذا كان ماكونيل مسؤولاً عن مجلس الشيوخ ، فقد تكون إدارة بايدن قد ذهبت مع شخص مثل السناتور الديمقراطي السابق في ولاية ألاباما ، دوج جونز ، لتجنب التأثير الجمهوري على هذا المنصب القضائي المهم.

وأشار التقرير " الآن ، سيواجه الديمقراطيون مسألة إلى أي مدى سيذهبون بعد إدارة ترامب. لقد أمضوا يوم الأربعاء في الاحتفال بانقلاب ثروتهم السريع بعد أن ظلوا بعيدًا عن السلطة، وقال السناتور الديمقراطي عن ولاية أوهايو شيرود براون: "أعتقد أننا سنفعل أشياء كبيرة". "أعتقد أن العدد الهائل من الديمقراطيين يشيرون في نفس الاتجاه في كل هذا. البعض أسرع من البعض الآخر ، لكن الكل في نفس الاتجاه."