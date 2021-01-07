إلغاء احتفال افتتاح مطعم بالمنصورة لمخالفته قرار رئيس الوزراء

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان المطعم، وتم ضبط المدير المسئول عن المكان، ويدعى إبراهيم 36 سنة، مقيم عين شمس القاهرة لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء، والتنبيه عليه بعدم إقامة احتفالات، وتحرر عن ذلك المحضر 361 لسنة 2021 جنح قسم أول المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة، وتم تعيين الخدمات الأمنية في محيط مكان المحل لملاحظة الحالة ومنع أى ظاهرة احتفالات.