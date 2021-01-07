اليوم السابع
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إلغاء احتفال افتتاح مطعم بالمنصورة لمخالفته قرار رئيس الوزراء

الخميس، 07 يناير 2021 02:40 م
إلغاء احتفال افتتاح مطعم بالمنصورة لمخالفته قرار رئيس الوزراء مديرية أمن الدقهلية - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الدقهلية، من إلغاء حفل افتتاح مطعم بدائرة قسم أول المنصورة، قد تم الإعلان عن افتتاحه، تلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بأن رصدت المتابعة الإعلامية بالمديرية عن احتفالية كبيرة بمناسبة افتتاح مطعم بمنطقة حى الجامعة دائرة قسم أول المنصورة، مخالفة بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بشان اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان المطعم، وتم ضبط المدير المسئول عن المكان، ويدعى إبراهيم 36 سنة، مقيم عين شمس القاهرة لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء، والتنبيه عليه بعدم إقامة احتفالات، وتحرر عن ذلك المحضر 361 لسنة 2021 جنح قسم أول المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة، وتم تعيين الخدمات الأمنية في محيط مكان المحل لملاحظة الحالة ومنع أى ظاهرة احتفالات.

 


رئيس الوزراء

الدقهلية

مديرية أمن الدقهلية

منع الاحتفالات

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