اليوم السابع
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الخميس، 07 يناير 2021 04:41 م
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وسط إجراءات احترازية..

إقبال من المواطنين على حديقة حيوان الإسكندرية فى احتفالات عيد الميلاد.. صور

الخميس، 07 يناير 2021 03:45 م
إقبال من المواطنين على حديقة حيوان الإسكندرية فى احتفالات عيد الميلاد.. صور إقبال من المواطنين على حديقة حيوان الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية اقبال كبير من المواطنين اليوم الخميس فى احتفالات أعياد الميلاد المجيدة ، وذلك وسط إجراءات احترازية داخل الحديقة، كما تشهد الحديقة تطهير مستمر للاقفاص وأماكن تجمعات المواطنين منعا لانتشار العدوى .

وأكدت الدكتورة نبيلة عزيز أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وفرت3 كواشف حرارة على باب الدخول بالإضافة إلي تعليق الارشادات الخاصة بالتباعد والإجراءات الاحترازية، وتم منع أي زائر لا يرتدي الكمامة من الدخول.
 
وأكدت أن الحديقة تم تعقيمها قبل استقبال الرواد، وسيتم تطهيرها يوميا قبل دخول الجمهور، لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظا على حياة الرواد.
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