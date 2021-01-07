إقبال من المواطنين على حديقة حيوان الإسكندرية فى احتفالات عيد الميلاد.. صور

وأكدت الدكتورة نبيلة عزيز أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وفرت3 كواشف حرارة على باب الدخول بالإضافة إلي تعليق الارشادات الخاصة بالتباعد والإجراءات الاحترازية، وتم منع أي زائر لا يرتدي الكمامة من الدخول.

وأكدت أن الحديقة تم تعقيمها قبل استقبال الرواد، وسيتم تطهيرها يوميا قبل دخول الجمهور، لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظا على حياة الرواد.