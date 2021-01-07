أطفال وشباب أقباط يحتفلون بعيد الميلاد بالكورنيش وشوارع إسنا بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل أقباط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، اليوم الخميس، مطلقين الألعاب النارية والشماريخ ابتهاجاً واحتفالاً بالعيد وسط تشديدات أمنية واحترازية ومشاركة من المسلمين، وأطلق الأطفال والشباب الألعاب النارية والشماريخ فى الهواء.

وتجمع المارة بالشوارع لمشاهدة الاحتفالات والألعاب النارية المنطلقة من جميع الاتجاهات مبديين إعجابهم بالاحتفالات والأشكال التى ترسمها الألعاب النارية فى السماء، وخاصة بالشوارع والميادين احتفالاً بعيد الميلاد المجيد.

كانت قد احتفلت ايبارشية إسنا وأرمنت، أمس الأربعاء، بعيد الميلاد المجيد وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية ومشاركة محدودة من آباء الكهنة وخورس الشمامسة فقط، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وترأس نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام للإيبارشية إسنا وأرمنت، قداس عيد الميلاد المجيد الذى أقيم بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأرمنت الوابورات، وشاركه فى الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، القمص انجيلوس منقريوس، والقس دوماديوس عبد السيد، والقس هدرا لطفي، والقس أنطونيوس صدقي، بينما قاد خورس الشمامسة بالكنيسة ألحان ومردات قداس العيد، والتى انتهت فى الساعات الأولى من يوم العيد.

فيما احتفلت كنيسة الأم دولاجى وأولادها الأربعة بإسنا جنوب الأقصر، بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا، وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية ومشاركة محدودة من آباء الكهنة وخورس الشمامسة فقط، وذلك بدون حضور لشعب الكنيسة، للحفاظ على حياة المصليين بعد إصابة العديد من المواطنين وزيادة حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، وترأس القمص متاؤس زخاري، والقس بيشوى القمص شنودة، كهنة كنيسة الأم دولاجى وأولادها الأربعة بإسنا، قداس عيد الميلاد، بمشاركة خورس شمامسة الكنيسة فقط، دون حضور شعبى.

وفى نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء عصام يسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك فى إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الأحتفال باليلة العيد، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طبقاً للتعليمات جراء الوقاية من فيروس كورونا.



احتفالات الأطفال بعيد الميلاد



الأطفال يحتفلون بالعيد على هويس إسنا



جانب من الاحتفالات على كورنيش لنيل