ولاية فرجينيا تدفع بالحرس الوطنى إلى العاصمة واشنطن

رويترز

قال مراسل نيويورك تايمز على تويتر نقلا عن مسؤول بولاية فرجينيا إنه تم الدفع بالحرس الوطني في الولاية و200 من جنود الولاية إلى العاصمة واشنطن، وقال مراسل واشنطن بوست على تويترإن وزارة الدفاع الأمريكية رفضت طلب مسئولى العاصمة نشر الحرس الوطني فى مبنى الكونجرس، بينما طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسى ورئيس بلدية العاصمة واشنطن يطالبان بقدوم الحرس الوطنى لإخراج المتظاهرين من الكونجرس.

وقال زعيم الجمهوريين بمجلس النواب إنه تحدث إلى ترامب وحثه على إصدار بيان لتهدئة المحتجين ثم نشر ترامب التغريده، وأكد زعيم الجمهوريين بمجلس النواب إنه سمع خلال وجوده مع شرطة الكونجرس عبر جهاز لاسلكى إطلاق نار قبل 10 إلى 15 دقيقة، وأكد أن الاحتجاجات فى مبنى الكونجرس "لا تمت لأمريكا بصلة ويجب أن تتوقف فورا".