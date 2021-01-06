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وزير الصحة الألمانى: اللقاحات المنتظرة ستكفى الجميع

الأربعاء، 06 يناير 2021 02:34 م
وزير الصحة الألمانى: اللقاحات المنتظرة ستكفى الجميع لقاح كورونا
كتب: أحمد علوى

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 قال وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الأربعاء إن ألمانيا ستتسلم أكثر من 130 مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 وهي كمية تكفي الجميع، مضيفا أنه يتوقع وصول أولى شحنات لقاح شركة مودرنا الأسبوع المقبل.

وواجه شبان انتقادات، بعضها من حلفاء سياسيين محافظين من حزبه، بأن ألمانيا لم تشتر لقاحات كافية وبأنها تتحرك ببطء شديد لتكثيف حملتها الوطنية للتطعيم.

وتجتمع هيئة الدواء الأوروبية اليوم الأربعاء لاتخاذ قرار بخصوص الموافقة على استخدام لقاح شركة مودرنا بعد فشلها في التوصل لقرار بشأنه مطلع الأسبوع.

 


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