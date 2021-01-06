وزير الخارجية الألماني: على إيران استغلال الإدارة الأمريكية الجديدة فى برنامجها النووى

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أهمية استغلال إيران الفرصة والعودة إلى طاولة الحوار خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان إيران زيادة تخصيبها لليورانيوم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الخارجية الألماني إن على إيران استغلال الإدارة الأمريكية الجديدة وانفتاحها في برنامجها النووي بعد أن وصلت نسبة التخصيب فيه إلى 20 % والحد من التوترات في المنطقة.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار بمشاركة مسؤولين من ست عشرة دولة.