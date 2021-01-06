نجاح ولادة قيصرية لسيدة اشتباه بكورونا تعانى من نزيف بمستشفى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، اليوم الأربعاء، نجاح ولادة قيصرية لسيدة تظهر عليها أعراض اشتباه كورونا، حيث كانت السيدة تعانى من نزيف شديد، وتم إجراء عملية الولادة بنجاح وخرجت السيدة والطفل بحالة جيدة من غرفة العمليات.

وأضاف مدير مستشفى الأقصر العام، فى بيان صحفى، أنه لدى استقبال المستشفى للسيدة وحالتها على الفور قام فريق من أطباء قسم النساء والتوليد بقيادة أخصائى النساء والتوليد وطبيب مقيم وطبيب تخدير وتمريض عمليات وطبيب حضانة وتمريض حضانة، مؤكداً أنه نجحت العملية وخرج الطفل فى حالة جيدة وأنه متواجد فى حضانه عزل للملاحظة والمتابعة وأنه تم تطهير غرفة العمليات قبل وبعد إجراء العملية.

وفى نفس السياق شهدت مستشفى الأقصر العام، زيارة للدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، للتأكد من سير العمل وانتظام تواجد الأطقم الطبية، وكذلك توافر مخزون الأكسجين بالخزانات والأسطوانات المتحركة، كما تفقد الدكتور طاهر أيوب، قسم العزل بالمستشفى.

جدير بالذكر أيضا أنه قد تم تشكيل لجنة فى السابع والعشرون من شهر ديسمبر الماضي، وذلك بناء على التعليمات الواردة من مكتب وزيرة الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة الداخلية على المنشآت العلاجية، والتى تم تشكيلها ومرورها على جميع مستشفيات محافظة الأقصر من ذلك الحين، وقد أفادت اللجنة المشكلة أن العمل مستمر بشكل دورى ويومى ليشمل جميع مستشفيات المحافظة على مدار الأسبوع، وطوال الفترات القادمة وخاصه أثناء فترة الجائحة.