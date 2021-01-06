مقتل مشتبهين اثنين برصاص الشرطة الإندونيسية فى مداهمة جنوبى البلاد

جاكرتا أ ش أ

قُتل مشتبهان بهما برصاص شرطة مكافحة الإرهاب بإندونيسيا، يُعتقد أنهما على صلة بالهجوم الانتحارى الذى استهدف كتدرائية جنوبى الفلبين، فيما تم إلقاء القبض على 18 آخرين.

وأوضح متحدث باسم الشرطة الإندونيسية أحمد رمضان - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء - أن الشرطة أطلقت الرصاص على المشتبهين بهما بعد مقاومتهما الاعتقال بالتلويح بمنجل وببندقية صيد خلال مداهمة لمنزل بمدينة ماكاسر عاصمة محافظة

سولاوسى الجنوبية.

وقال رمضان إن المشتبهين بهما كانا على صلة بجماعة متشددة محظورة تابعة لتنظيم داعش الإرهابى معروفة باسم "أنشاروت الدولة" ومسئولة عن تنفيذ سلسلة من الهجمات فى إندونيسيا، ومتورطان فى إرسال أموال للمفجرين الانتحاريين بحادث الكاتدرائية فى عام 2019 الذى أسفر آنذاك عن مصرع 23 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين.

وأشار إلى أن الشرطة الإندونيسية تمكنت أيضا من إلقاء القبض على 18 عنصرًا آخرين من الجماعة المحظورة، من بينهم شخص نُقل إلى المستشفى إثر الإصابة بجروح من جراء إطلاق النار.