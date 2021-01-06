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مدير ميناء الحريقة الليبى يعلن تعطل تحميل شحنات بسبب اعتصام لحرس المنشأة بشأن الأجور

الأربعاء، 06 يناير 2021 02:07 م
مدير ميناء الحريقة الليبى يعلن تعطل تحميل شحنات بسبب اعتصام لحرس المنشأة بشأن الأجور ميناء الحريقة
كتب: أحمد علوى

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قال مدير ميناء الحريقة بشرق ليبيا اليوم الأربعاء إن حراس المنشآت النفطية بالميناء عطلوا تحميل شحنة حجمها مليون برميل، إذ يضغطون لتنفيذ مطالب لهم بشأن الأجور.

ينظم الحرس في ميناء الحريقة، حيث يجري تحميل خامي مسلة والسرير، اعتصاما استمر حتى صباح اليوم، وذلك بحسب أحد الحراس ومدير الميناء رجب سحنون.

ويقولون إنهم سيمنعون صادرات الخام لحين تلبية مطالبهم بشأن صرف الأجور المتأخرة.

وقال وكيل شحن محلي إنه كان من المقرر أن تحمل الناقلة أوليمبيك فايتر التابعة لشركة التجارة يونيبك الشحنة البالغة مليون برميل.

ولم يصدر تعليق فوري من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي تدير الإنتاج والصادرات في أنحاء البلاد.

سجل إنتاج ليبيا النفطي تعافيا سريعا في أواخر العام الماضي بعد إنهاء حصار ضربته قوات من الشرق على الموانئ والحقول لثمانية أشهر.

لكن رفع الحصار ارتبط بمفاوضات معقدة لتسوية الانقسامات السياسية والعسكرية في ليبيا، مما جعل التقدم بطيئا في الأسابيع الأخيرة.

 


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اعتصام حراس ميناء الحريقة

اخبار ليبيا

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