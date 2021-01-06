مخمور يسقط على سكة القطار قبل ثوانى من وصوله ويجبر السائق على التوقف.. فيديو

كتبت مريم بدر الدين

أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبة في محطة مترو أنفاق في روسيا، لحظات فاصلة في حياة رجل مخمور بعد أن سقط أمام قطار قادم، وأجبر السائق على الوقوف لتجنب الاصطدام به وتعرض حياته للخطر، وعلى الفور استجاب السائق لطلبه ونجا الرجل بأعجبوبة، وينتظر الرجل غرامة مليون روبل روسى أو ما يوازى 13 الف دولار، كما تمت مكافاة السائق، وفقا لموقع روسيا اليوم.



الرجل يقفز على سكة القطار



صورة أخري

وفى حادث آخر لنجاة شخص من الموت المحقق، كان قد لعب الحظ مع رجل استطاع النجاة بحياته من حادثين كان من الممكن أن تؤدى إلى موته على أقل تقدير، وذكر موقع روسيا اليوم، أن كاميرات المراقبة سجلت حادثه غريبة، حيث تمكن رجل من الإفلات من حادثين خلال دقيقة واحدة، عندما اصطدمت سيارة بأخرى حيث استطاع الوقوف جانبا، ليقع عمود إنارة بالقرب من رأسه.

وأوضحت، أن الحادث وقع لأحد المشاة فى مدينة بيسك الروسية، حيث نجا من الموتين مرتين فى بضع ثوانى معدودة خلال دقيقة واحدة، ومنها الحادث المرورى لإحدى السيارتين ارتطاما ببعضهما ببعض وسقوط عمود كهرباء بالقرب منه.

وأضافت، أن كاميرات المراقبة التقطت فيديو للحادث المرورى بمشاركة سيارتين وأحد المشاة تمكن من الابتعاد عنهما فى بضع ثوان، واستطرد التقرير، أن إحدى السيارتين كسرت أحد أعمدة الكهرباء الذى كاد أن يسقط على الشخص ولكن لحسن الحظ استطاع الرجل تفادى الخطر هذه المرة أيضًا وذلك من خلال سرعة البديعة.