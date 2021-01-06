محافظ القليوبية يرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

القليوبية - إبراهيم سالم

بعث اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، جاء فيها " يسعدنى ويشرفنى أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء القليوبية بخالص التهانى القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد .. داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على قداستكم والأخوة المسيحيين بالخير واليمن والبركات ، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، والقس أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ونيافة المطران مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، ونيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، ونيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها، والقس إيميل أنور رئيس الطائفة الإنجيلية بالقليوبية وللأخوة الأقباط بالمحافظة وجموع الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد، على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التى تربط بين أبناء الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والأمن والسلام والتقدم والازدهار، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.