مجلس المدينة يرد على شكوى أسر متضررى السيول برأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أرسل المواطن محمد أبو الحسن، أحد متضررى السيول بمدينة رأس غارب التى ضربت المدينة عام 2016، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، يطالب فيها بنقلهم لبلوكات بديل العشوائيات كما تم وعدهم بذلك عقب السيول من قبل اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام السابق لمحافظة البحر الأحمر.

وقال المواطن محمد أبو الحسن: "إن عدد الأسر المتضررة من السيول 82 أسرة، وإن منازلهم تدمرت بسبب السيول، وتم وعدهم بنقلهم لبلوكات بديل العشوائيات، والآن تم تسكينهم فى شقق مؤقتة ولم يستلموا البلوكات حتى الآن وأبلغهم مجلس المدينة أنهم لم يستحقوا ذلك".

من جانبه، قال اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة غارب شمال محافظة البحر الأحمر، إن مساكن بديل العشوائيات لمناطق العشوائيات وليس لبديل السيول، مؤكدا أن صندوق بديل العشوائيات رفض تسليم متضررى السيول.

وأضاف رئيس مدينة غارب، أن أصحاب المنازل المتضررة من السيول لم يتم سحب المنازل منهم وسيتم الموافقة على البناء تصريح لهم بعد الموافقة عليه من قبل المحافظة.