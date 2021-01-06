كسر بخط مياه يغرق شارع أحمد عرابى بشبرا الخيمة بالقليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية، قطع المياه بحي غرب شبرا الخيمة، بسبب حدوث كسر مفاجئ في محبس قطره 800 مم، بمنطقة سنتر عبده بشارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة بالقليوبية.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن شركة مياه القاهرة الكبرى تقوم حالياً بأعمال الإصلاح، وبمجرد الانتهاء من إصلاح العطل سيتم توصيل المياه.

وأوضح حى غرب شبرا الخيمة، أن هذا العطل جاء نتيجة أعمال التطوير التى تتم بشارع أحمد عرابى حيث إن معظم مواسير الشارع قريبة من سطح الأرض، مشيرا إلى أنه تم وتم عمل محضر تنسيق أول أمس الاثنين، للتعاون بين كل المرافق لنزول المرافق إلي 2 متر من سطح الأرض.

وأضاف الحى، بأن خط مياه الشرب 800 مم من نهاية شارع أحمد عرابى بجوار الطريق الدائرى حتى شارع حلمى عبد الرازق سوف يتم قطعه بعد تنفيذ الخط الجديد خلال أعمال التطوير التى تتم بالشارع حاليا، لمنع تكرار انفجارات الخط الذى تم وضعه مسبقا بالقرب من سطح الأرض.

فيما سادت حالة من الغضب الشديد بين الأهالي بسبب غرق الشارع ببحيرات من المياه، واصفين الوضع بالمأساوي متهمين رئاسة حي غرب بالتقاعس وعدم حل أزمة الانفجار المتكرر لخطوط المياه والصرف، بدلاً من تبرير الأعطال المتكررة بأعمال التطوير، حيث تحولت الشوارع الرئيسية في منطقة "أم بيومي" إلى بركة مائية بسبب انتشار مياه الصرف الصحي، وغرقها للشوارع مما يعيق حركة المواطنين، وينذر بكارثة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأكد عدد من الأهالي، أن الأعطال المستمرة أغرقت غالبية الشوارع، وخاصةً شارع أحمد عرابي، بمياه الصرف الصحي.

إصلاح كسر المحبس



أعمال رفع المياه من الشارع



برك المياه بالشارع



جانب من أعمال إصلاح الع



خلال أعمال الإصلاح



خلال رفع المياه من الشارع



خلال رفع المياه