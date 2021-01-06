اليوم السابع
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غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية ببيلا فى كفر الشيخ

الأربعاء، 06 يناير 2021 02:52 م
غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية ببيلا فى كفر الشيخ غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، من غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبرغم القرارات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا إلا أن هناك إصرارا من عدد من أولياء أمور الطلاب بتوجيه أبنائهم لمقر الدروس الخصوصية المنتشرة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، دون مراعاة للتباعد الاجتماعي أو الخوف على أبنائهم رغم حرص الدولة على صحة المواطنين.

وتمكنت حملة برئاسة أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا من غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية، تواجد بها عدد من الطلاب والطالبات، دون مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم، مما يعرضهم للإصابات بفيروس كورونا.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيق القانون، تجاه المخالفين، حماية للأفراد والأسر من فيروس كورونا، الذي يهدد حياة المواطنين.

 


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مراكز الدروس الخصوصية

غلق مراكز الدروس الخصوصية

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