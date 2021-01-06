غلق 224 منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات وتحرير 249 محضر غرامات فورية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفادياً لانتشار الفيروس، حيث كشف اليوم محافظ المنوفية عن تحرير249 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية وغلق 224 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقاً لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه تم غلق 131 محل تجارى و28 ورشة و 17 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 20 سرادق فرح وعزاء وفض 24 سوق بنطاق المحافظة ، فيما تم إغلاق 3 مراكز تعليمية "سناتر" وصالة رياضية وذلك خلال يوم واحد بنطاق الوحدات المحلية.