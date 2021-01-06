غلق 224 منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات وتحرير 249 محضر غرامات فورية فى المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفادياً لانتشار الفيروس، حيث كشف اليوم محافظ المنوفية عن تحرير249 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية وغلق 224 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقاً لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.
وأوضح محافظ المنوفية، أنه تم غلق 131 محل تجارى و28 ورشة و 17 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 20 سرادق فرح وعزاء وفض 24 سوق بنطاق المحافظة ، فيما تم إغلاق 3 مراكز تعليمية "سناتر" وصالة رياضية وذلك خلال يوم واحد بنطاق الوحدات المحلية.
وتأكيداً على تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية ، تابع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين وذلك بالمرور على وسائل النقل الجماعي والمواقف للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وكذا متابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمصالح الحكومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الدورية والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مناشداً المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإرتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات تفادياً لانتشار الفيروس.
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