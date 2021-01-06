ضبط 770 كيلو لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمى وتحرير 106 محضر تموينى فى المنوفية

قامت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام وبالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى والتموين بمحافظة المنوفية ، بشن حملة تفتيشية على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية بمركز بركة السبع .
وتم ضبط 771,5 كيلو لحوم مًعدة للفرم وغير صالحة للإستخدام الأدمى لتصنيعها وطرحها بالأسواق ، وذلك بأحد مصانع اللحوم المجمدة المتخصصة فى صناعة "البرجر ، الكفتة ، السجق" ببركة السبع ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز الكميات المضبوطة ومصادرتها وإتخاذ الإجراء القانونى اللازم حيال المخالفين .
وفى سياق متصل قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية ، بشن حملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وأسفرت عن تحرير 106 محضر تموينى تنوع بين 50 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 56 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر .
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية بإستمرار تكثيف الحملات وتطبيق القانون على الجميع وعدم التهاون مع المخالفين .
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
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