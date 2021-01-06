صحيفة كويتية: أنباء عن استقالة الحكومة خلال 48 ساعة

كتب مصطفى عنبر

قالت صحيفة "الراى" الكويتية، أن أنباء تتردد عن نية الحكومة تقديم استقالتها خلال الساعات الـ48 المقبلة، في ظل الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وما رافقه من تأييد برلماني متصاعد وصل إلى 37 نائبا، مع انضمام النائب علي القطان اليوم إلى النواب الـ36 الذين أعلنوا تأييدهم للاستجواب أمس.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن اليوم، رفع جلسة مجلس الأمة، لعدم حضور الحكومة بعد أن أعلن النواب عزمهم استجواب رئيسها.

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن سبب الاستجواب يندرج في سياق 3 محاور وهي: مخالفة صارخة لأحكام الدستور لدى تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر المجلس الجديد واتجاهاته، هيمنة السلطة التنفيذية على تكوين البرلمان، والإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور عبر المماطلة في تقديم برنامج عمل الحكومة.