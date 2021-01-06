صحة القليوبية تخصص 80 فريقا طبيا لمتابعة مصابى كورونا بالعزل المنزلى.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، استمرار العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد، والذين يخضعون للعزل المنزلى، سواء المشخصين فى مستشفيات وزارة الصحة أو عن طريق طبيب خاص.

وأكدت الدكتورة نجلاء مهدى مديرة الرعاية ومنسق عام المبادرة بالقليوبية، أنه جرى تخصيص 80 فرقة لمتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا بالعزل المنزلى على مستوى المحافظة، مشيرة إلى تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى 48 فرقة وتختص بالتواصل تليفونيا مع الحالات لتقديم كافة الاستشارات إلى العمل إزالة كافة المعوقات، و32 فرقة تختص بعمل الزيارات الميدانية لتلك الحالات.

وأوضحت، أن الفرق الطبية المكلفة بالمتابعة الميدانية على المنازل مزودين بأجهزة تابلت لتسجيل جميع بيانات المريض وأجهزه قياس نسبة الأكسجين، وأجهزه قياس حرارة، مع إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازيه والوقائية وفقا لبروتوكول مكافحة العدوى.

وأشارت، إلى أنه تم متابعة 6000 حالة منذ بدء العزل المنزلى بنطاق المحافظة حتى الآن جرى توفير بروتوكول العلاج الذى تم اعتماده من قبل وزارة الصحة، وتوفير كافة سبل الراحة للمرضى بالعزل المنزلى.

فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية





فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية





فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية





فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية





فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية





فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية

