اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يناير 2021 11:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة القليوبية تخصص 80 فريقا طبيا لمتابعة مصابى كورونا بالعزل المنزلى.. صور

الأربعاء، 06 يناير 2021 11:36 م
صحة القليوبية تخصص 80 فريقا طبيا لمتابعة مصابى كورونا بالعزل المنزلى.. صور فرق المتابعة الطبية بقيادة الدكتورة نجلاء مهدى
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، استمرار العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد، والذين يخضعون للعزل المنزلى، سواء المشخصين فى مستشفيات وزارة الصحة أو عن طريق طبيب خاص.

وأكدت الدكتورة نجلاء مهدى مديرة الرعاية ومنسق عام المبادرة بالقليوبية، أنه جرى تخصيص 80 فرقة لمتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا بالعزل المنزلى على مستوى المحافظة، مشيرة إلى تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى 48 فرقة وتختص بالتواصل تليفونيا مع الحالات لتقديم كافة الاستشارات إلى العمل إزالة كافة المعوقات، و32 فرقة تختص بعمل الزيارات الميدانية لتلك الحالات.

وأوضحت، أن الفرق الطبية المكلفة بالمتابعة الميدانية على المنازل مزودين بأجهزة تابلت لتسجيل جميع بيانات المريض وأجهزه قياس نسبة الأكسجين، وأجهزه قياس حرارة، مع إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازيه والوقائية وفقا لبروتوكول مكافحة العدوى.

وأشارت، إلى أنه تم متابعة 6000 حالة منذ بدء العزل المنزلى بنطاق المحافظة حتى الآن جرى توفير بروتوكول العلاج الذى تم اعتماده من قبل وزارة الصحة، وتوفير كافة سبل الراحة للمرضى بالعزل المنزلى.

فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية 1

فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية
 
فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية 2
فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية
 
فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية 3
فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية
 
فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية 4
فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية
 
فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية 5
فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية
 
فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية 6
فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية
 
فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية 7
فرق متابعة حالات العزل المنزلى بالقليوبية

اخبار القليوبية

صحة القليوبية

العزل المنزلى

مصابى كورونا

فيروس كورونا

الحجر الصحى

متابعة مصابى كورونا بالمنازل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"صحة القليوبية" تعلن انتهاء مرحلتى "تنظيم الأسرة" وتقديم الخدمة لـ110888 مترددة

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 09:49 م

"صحة القليوبية" تنظم 8 قوافل طبية بشهر ديمسبر للقرى الأكثر احتياجا

السبت، 19 ديسمبر 2020 12:45 م

مدير صحة القليوبية يشدد على متابعة حالات العزل المنزلى لمصابى كورونا

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 07:50 م

صحة القليوبية: فحص 1258 فردا بقافلة طبية بقرية العكرشة وإجراء 441 أشعة على الصدر

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 03:33 ص

"صحة القليوبية" تعلن تردد 11428 سيدة على حملة تنظيم الأسرة خلال يومين

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 08:39 ص

"صحة القليوبية" تطلق الحملة القومية لتنظيم الأسرة تحت شعار "من حقك تنظمى"

الخميس، 03 ديسمبر 2020 11:30 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة