رجال إطفاء ينقذون سيدة وطفلها وسط الثلوج باستخدام طائرة هليكوبتر.. فيديو

كتب محمد شعلان

نفذ عناصر من فرق الاطفاء عملية انقاذ لامرأة وابنها الصغير العالقين في منزلهما في قرية فيليتينو الجبلية وسط إيطاليا بعد تساقط الثلوج الكثيفة، وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو لفرق الإنقاذ وهم يستقلون طائرة هليكوبتر ويهبطون وسط الثلوج بقرية فيليتينو لنقل السيدة وطفلها بعد أن كادوا يتجمدوا من شدة البرودة وعلقوا لساعات طويلة داخل المنزل بسبب الثلوج التى تحاصر منزلهم في المنطقة الجبلية.

وقامت فرقة الإنقاذ في إيطاليا بتنفيذ أكثر من 300 عملية لإعادة حركة المرور، في حين تتنبأ وكالة الحماية المدنية الإيطالية بسقوط المزيد من الثلوج في الأيام القليلة المقبلة في شمال ووسط إيطاليا.



رجال الانقاذ ينقلون السيدة وطفلها

وفى نهاية الشهر الماضي، أغلقت الشرطة النمساوية في ولاية كارينثيا، معبر أرنولدشتاين الحدودي مع إيطاليا أمام الشاحنات بسبب الهطول الكثيف للثلوج، وقالت مصادر في الشرطة - في بيان "إن الطقس السئ وكثافة تراكم الثلوج أدت إلى ارتباك كبير في حركة المرور عبر الحدود النمساوية الإيطالية"، مشيرة إلى أن مدة تعليق المرور غير معروفة حتى الآن.

وأضافت الشرطة النمساوية في ولاية كارينثيا، المشرفة على معبر أرنولدشتاين الحدودي مع إيطاليا، "أن الثلوج الكثيفة أدت إلى فوضى مرورية حادة فى جنوب النمسا وإلى إغلاق الطريق السريع الجنوبي أمام المركبات الثقيلة حتى الحدود الإيطالية كما تأثرت الطرق الجبلية بشكل كبير"، لافتة إلى أن ارتفاع الثلوج بلغ أكثر من متر واحد كما تسبب تساقط الثلوج بغزارة بالفعل في إصابة شمال إيطاليا بالشلل التام.