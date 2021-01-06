رئيس مدينة الأقصر يتابع تنظيم الحركة المرورية بإمتداد شارع التليفزيون

الأقصر - أحمد مرعى

تفقد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال تنظيم الحركة المرورية والنظافة العامة ورفع الإشغالات بمنطقة امتداد شارع التليفزيون وامتداد شارع أحمد عرابى تحديداً منطقة مستشفى رؤية وموقف أرمنت.

وجاء ذلك فى جولة ميدانية أجراها رئيس مدينة الأقصر، فى شوارع المدينة، برفقتة حسن خليدى رئيس حى جنوب وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية ورجال المتابعة وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع العميد حاتم حمدون مدير إدارة شرطة مرور الأقصر وذلك للوقوف على مدى انتظام الحركة المرورية مشدداً على أصحاب سيارات السرفيس الالتزام بالقانون وعدم شغل الطرقات بمحيط موقف أرمنت بسيارتهم والوقوف فى الأماكن المخصصة لهم لضمان تحقيق السيولة المرورية وعدم إعاقة الطريق والقضاء على الاختناقات المرورية بتلك المنطقة.

ومن جانبة أوضح العميد حاتم حمدون أنه تم تحديد مسارات ومحاور بديلة لحركة السيارات وسيتم تدعيمهم باللوحات الإرشادية والعلامات، لإرشاد المواطنين بالطرق.

وفى سياق متصل تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات لتحقيق الانضباط والتأكد من رفع الاشغالات بمنطقة موقف أرمنت وشارع الصنايع والمدينة والتليفزيون والمنشية وشرق السكة، بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر والمقدم خالد الغول مدير ادارة شرطة المرافق بالأقصر والنقيب شاذلى صابر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 152محضر تضمنت 33 محضر أشغالات، 12محضر باعة جائلين، 14محضر نظافة عامة، 4 محاضر لمقاهى ضبط بها 17 نرجيلة ( شيشة ) ، 19محضر مضبوطات متنوعة ، 67 محضر إزالات إدارية ، 3 محاضر منشآت بدون ترخيص.

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف المجهودات لرفع الأشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية ومتابعة المقاهى والمطاعم وتكثيف الجهود لرفع كافة الاشغالات والتعديات بالطرق الرئيسية والجانبية والتعامل مع المخالفات بمختلف انواعها بحزم وسرعة لتحقيق الانضباط العام.