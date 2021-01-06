رئيس البرازيل: البلاد "مفلسة" ولا أستطيع فعل أى شئ والإعلام ضخم آثار كورونا

فاطمة شوقى

أكد رئيس البرازيل جايير بولسونارو، أن البرازيل مفلسة وأنه لا يستطيع فعل أى شئ، مشيرا إلى أن الأزمة التى أحدثها فيروس كورونا أثرت على الاقتصاد.

وأشار بولسونارو إلى أن الصحافة هى التى جعلت الأمر أسوأ من خلال تضخيم آثار الوباء ، حسبما قالت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

وقال الرئيس البرازيلي في تصريحات أدلى بها لمجموعة من المتابعين أمام بوابة قصر ألفورادا ، مقر الرئاسة البرازيلية: "البرازيل مفلسة.. لا يمكنني فعل أي شيء. أردت تعديل جدول ضريبة الدخل ، لكنني لم أستطع".

وأشار الرئيس إلى أن الوضع الاقتصادى الخطير فى البلاد عندما سئل عما إذا كانت حكومته لا تنوى تمديد دفع الإعانات التى منحتها حتى ديسمبر لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا للتخفيف من آثار الوباء والتى استفاد منها البعض، خاصة أن البلاد بها 60 مليون عاطل عن العمل.

هذا الدعم ، الذي بلغ في أشهره الأولى 1200 ريال (حوالي 230.8 دولار أمريكي)، ولكن تم تخفيضه بمقدار النصف بين أكتوبر وديسمبر ، فقد صلاحيته ولا تنوي الحكومة تجديده بسبب الوضع الخطير للاقتصاد.

وقال بولسونارو، إن هناك طريقة أخرى لمساعدة العائلات في الوضع الحالي تتمثل في خفض ضريبة الدخل، وتذكر الوعد الذي قطعه خلال الحملة الانتخابية لزيادة نسبة البرازيليين المعفيين من دفعها، وهو أمر غير مرجح الآن لأن الوباء قلل من الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق العام.

وردا على سؤال حول سبب الوضع الاقتصادي الخطير ، أكد أن "هناك هذا الفيروس، الذى تحفزه وسائل الإعلام التى لدينا، من قبل تلك الوسائط التي لا تتمتع بشخصية لدينا".

وبحسب الرئيس، فإن الصحافة تطور "عملاً متواصلاً لمحاولة إرهاق (الحكومة) لإخراجنا من هنا والتمكن من الاهتمام بمصالحهم المظلمة".

كما ألقى بولسونارو ، أحد أكثر رؤساء الدول تشككًا في خطورة الوباء، باللوم أيضًا على الحكومات الإقليمية والبلدية لتفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد لفرضها تدابير التباعد الاجتماعي في محاولة لوقف تقدم فيروس كورونا.

وفقًا لآخر التوقعات من الحكومة والخبراء الاقتصاديين ، أنهت البرازيل عام 2020 بانكماش اقتصادي بلغ حوالي 4.5٪ ، وهو أعلى مستوى منذ عام منذ عدة عقود، ولكن بنسبة أقل بكثير مما كان متوقعًا في الأشهر الأولى. وباء ، عندما قدر صندوق النقد الدولي أن البرازيل ستنكمش بنحو 9٪.

وعلى الرغم من حقيقة أن معظم الأنشطة الاقتصادية قد تعافت في الأشهر الأخيرة وأن بعضها يعمل عند مستويات ما قبل الوباء ، إلا أن البطالة مستمرة في الارتفاع وعدم الثقة في رواد الأعمال والمستثمرين لا تزال مرتفعة.

بالنسبة للعديد من الاقتصاديين ، يعتمد الانتعاش الاقتصادي على السرعة والفعالية التي تدير بها البرازيل للترويج لحملة التطعيم ضد الفيروس التاجي ، لكن الحكومة ما زالت ليس لديها تاريخ لبدء عملية التحصين.

وتعد البرازيل من أكثر البلدان تضرراً من الوباء ، والثانية من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة ، حيث سجلت ما يقرب من 200الف حالة وفاة ، والثالثة بأكبر عدد من الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند ، بحوالي 7.8 مليون.