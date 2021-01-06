تنفيذ 13 ألف مشروع لشباب الشرقية بتكلفة 1.949 مليار جنيه ضمن مبادرة "مشروعك"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
وأعلن محافظ الشرقية، عن تنفيذ 13 ألف و171 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و949 مليون و243 ألف جنيه ، لتوفر 44 ألف و 311 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.
وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا".
وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ومدينة الزقازيق و حي أول وثان جاؤوا في المركز الأول ، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2300 مشروع بقيمة 260 مليون و 269 ألف و 400جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 620 مشروع بقيمة 243 مليون و 295 ألف و 250 جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 1728 مشروع بقيمة مئتان وثلاثة وثلاثون ألف جنيه و سبعة وستين جنيه.
ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
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