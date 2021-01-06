تمركزات متحركة وثابتة وبوابات إلكترونية لتأمين احتفالات أعياد الميلاد بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

شهدت محافظة المنيا، استعدادات مكثفة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد، وقداسات اليوم بمختلف مراكز المحافظة، حيث شهدت المحافظة تمركزات متحركة وثابتة، بالإضافة إلى وبوابات حديدية تابعة للمرور محيطة بالمظاهر والمخارج للكنائس كذلك وضع بوابات إلكترونية أمام مدخل كل كنيسة بالمحافظة .

وأصدرت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركزي مغاغة والعدوة، برئاسة الأنبا اغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، بيانا اعتذرت خلاله عن استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد، نظرا لظروف وباء كورونا، واستبداله بالرسائل النصية، أو الفيس بوك، أو الموبايل .

وقد جاء نص البيان: "تنويه من مطرانية مغاغة والعدوة خاص بتهنئات عيد الميلاد المجيد.. يسعدنا دائما استقبال تهنئة المحبين من السادة المسؤولين، وإخوتنا المسلمين، وأبنائنا الأقباط في الأعياد، ولكن في ظل ظروف وباء كورونا المستجد، وتوصيات الدولة المصرية من تقليل التجمعات، حرصاً لعدم نقل العدوى، لذلك يعتذر الأنبا اغاثون أسقف كرسي مغاغة والعدوة، عن استقبال تهنئات عيد الميلاد المجيد، بمقر المطرانية، وبقية كنائس الإيبارشية، كما هو مُتبع كل عام، ولكن يمكن استبدال التهنئات بدلا من الحضور وذلك بالاتصال تليفونيا، أو الرسائل النصية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نصلي لله أن تعبر هذه الأزمة الصحية التي تمر على بلادنا العزيزة مصر بصفة خاصة، وعن العالم بصفة عامة".