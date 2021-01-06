"تضامن الشرقية" توزع طن لحوم على الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها المجتمعى لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ولإدخال البهجة والسرور عليهم.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ‏ومسيحيين ستظل صامدة وباقية لتساهم فى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ودفع ‏عجلة البناء والتنمية لبناء مصر الجديدة التى نحلم بها.

ثمن المحافظ دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ومشاركتهم فى تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجا، مؤكدا أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسى للمحافظة فى تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.