اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يناير 2021 08:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تخصيص 18 مدرسة بالإسكندرية لصرف معاشات شهر يناير منعا للتكدس

الأربعاء، 06 يناير 2021 08:31 م
تخصيص 18 مدرسة بالإسكندرية لصرف معاشات شهر يناير منعا للتكدس صرف المعاشات - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تجهيز 18 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة والمجاورة لمكاتب البريد للاستعانة بها في صرف معاشات شهر يناير وفقا للمواعيد المحددة من هيئة البريد، وذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة كبار السن ولحمايتهم من مخاطر التزاحمات.

وأوضح محافظ الإسكندرية فى بيان له اليوم، أنه أصدر تعليماته إلى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية، بتجهيز عدد من المدارس على مستوى الإدارات لصرف معاشات شهر يناير حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بتلك المدارس، مؤكدا ضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة المحافظة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين.

 


الاسكندرية

كورونا

صرف المعاشات

مكاتب البريد

مواعيد صرف المعاشات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة