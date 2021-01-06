تخصيص 18 مدرسة بالإسكندرية لصرف معاشات شهر يناير منعا للتكدس

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تجهيز 18 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة والمجاورة لمكاتب البريد للاستعانة بها في صرف معاشات شهر يناير وفقا للمواعيد المحددة من هيئة البريد، وذلك فى إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة كبار السن ولحمايتهم من مخاطر التزاحمات.

وأوضح محافظ الإسكندرية فى بيان له اليوم، أنه أصدر تعليماته إلى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية، بتجهيز عدد من المدارس على مستوى الإدارات لصرف معاشات شهر يناير حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بتلك المدارس، مؤكدا ضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة المحافظة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين.