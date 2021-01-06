بيان فرنسى ألمانى بريطانى: قلقون من تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20%

كتب أحمد عرفة

قال بيان فرنسي ألماني بريطاني إن الدول الثلاث قلقون من تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20%، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف البيان الفرنسي الألماني البريطاني أنه لا مبرر للاستخدام المدنى من رفع إيران التخصيب بنسبة 20%.

وتابع البيان الفرنسي الألمانى البريطاني أن رفع إيران لنسبة التخصيب يعرقل التوصل لاتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وفى وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% يعد بمثابة خروج من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيرانى.

وأضافت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء، أن كل المواد التي تم تخصيبها بنسبة 20% تظل تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فالوكالة لم تكشف عن أي محاولات لاستخدام المواد لأغراض غير معلنة قد تتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.