بكين تهون من قلق منظمة الصحة إزاء تأخر السماح بزيارة فريقها

هونت الصين اليوم الأربعاء من شأن قلق منظمة الصحة العالمية إزاء تأخر السماح بزيارة فريق من الخبراء لبحث منشأ فيروس كورونا المستجد، قائلة إن العمل جار على ترتيبات الزيارة.

وعبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمس الثلاثاء عن خيبة أمل كبيرة لعدم سماح الصين بدخول الفريق من أجل التحقيق الذي وصفه بأنه أولوية بالنسبة للمنظمة.

ورُصد الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019 ثم انتشر في أنحاء العالم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج في إفادة صحفية دورية في بكين إن المشكلة "لا تتعلق فقط بتأشيرات" دخول الفريق.

وعندما سئلت عن تقارير تفيد بالاتفاق على مواعيد الزيارة، قالت إن هناك "سوء تفاهم" وإن الطرفين لا يزالان يجريان محادثات بشأن توقيت الزيارة وترتيبات أخرى وإنهما "ما زالا على اتصال وثيق".