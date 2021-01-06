اليوم السابع
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بريطانيا تعين مصرفيا سابقا رئيسا لهيئة الإذاعة البريطانية

الأربعاء، 06 يناير 2021 03:28 م
بريطانيا تعين مصرفيا سابقا رئيسا لهيئة الإذاعة البريطانية بى.بى.سى
لندن (رويترز)

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أفادت محطة سكاى نيوز اليوم الأربعاء، أن بريطانيا تعتزم تعيين ريتشارد شارب، المصرفي السابق في بنك جولدمان ساكس، رئيسا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، في وقت تواجه فيه الهيئة شكوكا بخصوص تمويلها المستقبلي والغرض منها مع تحول المشاهدين إلى منافسين جدد.

أضافت المحطة أن شارب كان في الآونة الأخيرة يعمل مستشارا لوزير المالية البريطاني ريشي سوناك.

وسيخلف شارب ديفيد كليمنتي، النائب السابق لمحافظ بنك إنجلترا، الذي سيتقاعد الشهر المقبل بعد أن شغل المنصب أربعة أعوام.

ورئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية، الذي تعينه رسميا الملكة بناء على توصية من الحكومة، مسؤول عن دعم وحماية استقلال الهيئة التي يتم تمويلها من خلال رسوم ترخيص تدفعها كل أسرة تشاهد التلفزيون.

وسيتولى شارب مسؤولية الهيئة في وقت تواجه فيه بعض أكبر التهديدات لمستقبلها منذ تأسيسها قبل 98 عاما.

 


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