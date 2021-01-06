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بدء جلسة الكونجرس الخاصة بالتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الأربعاء، 06 يناير 2021 08:13 م
بدء جلسة الكونجرس الخاصة بالتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الكونجرس
كتب أحمد عرفة

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بدأت منذ قليل جلسة الكونجرس الخاصة بالتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مؤيديه من المتظاهرين على الاحتجاج أمام الكونجرس، أثناء التصويت على تأكيد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية بعد قليل، قائلا إنهم سيدعمون النواب الوطنيين بالداخل.

 

وأضاف: "حدثا عظيما سيحدث اليوم في الكونجرس، إما أن يتحلى النواب بالشجاعة أو يرتكبون أكبر خطأ"، وهدد أنه وأنصاره لن يغفروا لهم إن لم يقوموا بفعل الشئ الصحيح، وهو عدم تأكيد فوز جو بايدن، ووصف النواب الذين سيعترضون على فوز مرشح الديمقراطيين بأنهم "محاربون".


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