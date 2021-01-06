اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يناير 2021 12:00 م
خالد صلاح
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الدنمارك تمنع دخول مواطنى جنوب إفريقيا بسبب ظهور سلالة كورونا الجديدة

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:57 ص
الدنمارك تمنع دخول مواطنى جنوب إفريقيا بسبب ظهور سلالة كورونا الجديدة كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات فى الدنمارك إغلاق حدودها أمام مواطنى جنوب إفريقيا بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في ذلك البلد.

ومن جانبها، قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تعتزم فرض إجراءات جديدة أكثر صرامة تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وحذّرت فريدريكسن في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، من أن "الوضع خطير حقًا" في الوقت الذي تشهد فيه الدنمارك حالات مؤكدة أخرى للفيروس الجديد الأكثر قابلية للانتقال والذي تم الكشف عنه لأول مرة في المملكة المتحدة، معربة عن مخاوفها من أن المتغير الجديد قد ينتشر بسرعة أكبر في جميع أنحاء الدنمارك مقارنة بالسلالة السابقة.


الدنمارك

كورونا

كورونا فى الدنمارك

فيروس كورونا

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