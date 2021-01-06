الجارديان: تصويت الكونجرس اليوم على فوز بايدن اختبار لولاء الجمهوريين لترامب

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه بعد أربع سنوات من الدفاع عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وتشجيعه ، سيواجه الجمهوريون في الكونجرس يوم الأربعاء الاختبار الأكثر أهمية للولاء حتى الآن وهو الانغماس في محاولة الرئيس لتقويض نتائج الانتخابات التي خسرها ، أو دعم العملية الديمقراطية والتصديق عليها من خلال تأكيد جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة.

ويستعد عدد قليل من الجمهوريين في الكونجرس للاعتراض على التصديق على نتائج الكلية الانتخابية عندما يجتمع الكونجرس يوم الأربعاء ، مما يحول ما هو تقليديًا أمر روتيني إلى موقف ترامب الأخير. وأوضحت "الجارديان" أن تمردهم المنسق ، غير المسبوق في العصر الحديث ، محكوم عليه بالفشل وسيتم تنصيب بايدن في 20 يناير.

وأضافت الصحيفة أنه في محاولته اليائسة المتزايدة للتشبث بالسلطة ، أمضى ترامب ، الذي لم يتنازل ، الأسابيع القليلة الماضية في محاولة تجنيد الحلفاء والضغط على المسئولين العامين لإلغاء فوز بايدن في الانتخابات 306-232. تصاعدت مكائده في نهاية هذا الأسبوع عندما ضغط على وزير خارجية جورجيا ، الجمهوري براد رافنسبيرجر ، لـ "إيجاد" أصوات كافية لعكس فوز بايدن في الولاية.

وفقًا لما يقتضيه الدستور ، ستنعقد الجلسة المشتركة للكونجرس لفرز الأصوات الانتخابية. سيتم تسليم الأصوات إلى الغرفة في صناديق وتقرأ بصوت عالٍ حسب الترتيب الأبجدي للولايات ، مع وجود مايك بنس خلال الاجتماع. في نهاية العد ، يعلن نائب الرئيس الفائز رسميًا في النهاية.

وحول مبنى الكابيتول ، تستعد السلطات لاحتجاجات "أوقفوا السرقة" التي يخشون أن تتحول إلى أعمال عنف. قال ترامب ، الذي شجع أتباعه على الانضمام إلى التجمع حتى مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد ، إنه يخطط للحضور ، كما يفعل العديد من حلفائه وعدد من الجماعات اليمينية المتطرفة ، بما في ذلك Proud Boys.

وكان ترامب يضغط على بنس لمجرد رفض فرز الأصوات. يوم الثلاثاء ، ادعى ترامب أن "نائب الرئيس لديه السلطة لرفض الناخبين المختارين عن طريق الاحتيال". وهذا غير صحيح.