الأنبا إبرام يترأس قداس عيد الميلاد فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

ترأس الأنبا إبرام، مطران الفيوم، قداس عيد الميلاد المجيد، بدير القديس الأنبا إبرام بالعزب، واحتفلت كنائس الفيوم، بعيد الميلاد المجيد، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمنع العدوى بفيروس كورونا المستجد.



واقتصرت صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس المحافظة، على حضور الآباء الكهنة، دون حضور الشمامسة أو الشعب، وسط التزام من الآباء بارتداء الكمامات الطبية، لمنع انتقال العدوى بالفيروس.



وفرضت أجهزة الأمن، إجراءات مشددة حول الكنائس، لتأمين الاحتفال بالعيد، ووضعت بوابات إلكترونية بمداخل الكنائس، وأغلقت الطرق المؤدية إليها.



جدير بالذكر أن الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، قرر قبل عدة أيام قصر صلوات قداسات الأعياد خلال الشهر الجاري على الآباء الكهنة فقط، دون حضور شعبي أو الشمامسة.