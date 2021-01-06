الأقصر تعقد لقاء لاستعراض خطة تطوير 34 قرية بمدينتى إسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت محافظة الأقصر لقاء تعريفياً لاستعراض خطة تنفيذ أعمال التطوير فى كافة قرى مراكز إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر وعددهم 34 قرية بتوابعهم هم القرى المستهدفة ضمن المشروع بواقع 27 قرية بمركز إسنا و7 قرى بمركز أرمنت، وذلك فى إطار التعريف بجهود التنمية فى المشروع القومى لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

وقالت المحافظة، فى بيان صحفى، إنه تم خلال اللقاء استعراض خطة المشروع لتنمية القرى المستهدفة، حيث عرض الدكتور ولاء جاد الكريم رئيس وحدة الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أبرز محاور الخطة وما تم تنفيذه منها على أرض الواقع وما هو المخطط له للقيام به مستقبلاً بهدف تنمية وتطوير القرى المستهدفة بالمحافظة، وإحداث نقلة نوعية فى مجال تقديم الخدمات لمواطنيها وتطوير وتجديد المرافق وتوفير حياة كريمة لاهالى وسكان هذه القري.

وعقب اللقاء تم فتح حوار مفتوح مع الأهالى الذين قدموا متطلباتهم ومقترحاتهم لتطوير قراهم وإحداث تنمية مستدامة بها معربين عن تقديرهم للجهود التى تبذلها الدولة فى سبيل رفع مستوى معيشة المواطن والارتقاء بها، حيث أشاد الدكتور ولاء جاد الكريم، بجهود محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم وقيادات المحافظة لتنفيذ المشروع، مؤكدا أنها المحافظة الوحيدة التى كانت تقدم دراسات متكاملة مستوفية للشروط فيما يخص قطاع الصرف الصحى لسرعة إنجاز العمل لتغطية المحافظة بنسبة 100%.

ولفت إلى أنه عقب انتهاء أعمال التنمية والتطوير فى القرى المستهدفة من المشروع سيتغير وجه الحياة فى مصر، وأشار ياسر جاد الرب مدير ادارة التخطيط بمحافظة الأقصر إلى وجود لجنة تضم كافة الجهات المعنية المشاركة فى وضع خطة تنمية متكاملة لمدن اسنا وارمنت وتقييم الوضع الراهن ودراسة الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة فى كافة المجالات.

من جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن اختيار القرى تم وفقاً لدراسات نسب الفقر والخدمات المتاحة ومدى توافرها على مستوى المراكز الإدارية وبعد المفاضلة بين المراكز، لافتا إلى أن أعمال التطوير ستشمل كافة القطاعات والمرافق كالصرف الصحى ومياه الشرب و الكهرباء والصحة والشباب و الرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية و المجازر وإدارة المخلفات والرى والخدمات الزراعية والغاز الطبيعى ومشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وذلك فى إطار حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المواطن وخاصة فى القرى والنجوع وإحداث تكامل فى الخدمات ونقلة نوعية وتطوير يعود مردوده على اكبر عدد ممكن من المواطنين داخل نطاق كل مركز .

وشهد اللقاء التنفيذى الشعبى الذى عقد بديوان عام محافظة الأقصر، كلاً من محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتور ولاء جاد الكريم رئيس وحدة الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء محمد يحى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى المديريات الخدمية والجهات المعنية بالمحافظة وممثليهم منهم الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى والابنية والتعليمية والكهرباء والصرف الصحى والاتصالات والزراعة والشباب والرياضة والطرق والطب البيطرى وكافة الجهات وعدد من القيادات الشعبية وأهالى قرى مدن إسنا وأرمنت بالأقصر .