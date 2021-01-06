اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يناير 2021 07:17 م
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اعتقال متهمين بالإرهاب بحوزتهما صواعق تفجير فى بغداد

الأربعاء، 06 يناير 2021 07:00 م
اعتقال متهمين بالإرهاب بحوزتهما صواعق تفجير فى بغداد عناصر من الجيش العراقى
بغداد / أ ش أ /

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهمين بالإرهاب وضبط صواعق تفجير بحوزتهما جنوب غربى بغداد.

وأشارت المديرية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إلى أنه تم إلقاء القبض على متهمين اثنين بتهمة الإرهاب، بعد توفر معلومات بشأنهما من قبل المصادر السرية ومتابعتهما حتى إلقاء القبض عليهما داخل حى الجهاد .

وأضافت أنه تم ضُبط بحوزتهما جهاز كاتم عدد 2 وصواعق للتفجير عدد 13 إضافة إلى جهاز موبايل يحتوى منظومة تفجير، مشيرةً إلى ضبط المواد وعرض المتهمين على قاضى التحقيق الذى قرر توقيفهما وفق أحكام المادة 4 إرهاب وإحالتهما إلى المحكمة المختصة بالإرهاب.

 


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