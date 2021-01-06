إيقاف مدرس من الشرقية عن العمل لإقامته عزاء فى الحوش

الشرقية إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة م. ع. م مدير مدرسة إبراش الإبتدائية التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية للتحقيق بمعرفة الشؤن القانونية بالمحافظة ، وإيقافه عن العمل لمدة شهر أو لحين إنتهاء التحقيقات ، وذلك لقيامه بفتح المدرسة أمام أهالي القرية وإستخدام فنائها بإقامة سرادق عزاء.

وكان رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم قد تقدم بمذكرة للعرض علي محافظ الشرقية تفيد بقيام مدير مدرسة "إبراش الإبتدائية بفتح فناء المدرسة للأهالي لإقامة سرادق عزاء وافتراش الفناء بالكراسي للمعزين، مشيراً إلي أنه فور اخطاره من وكيل إدارة مشتول السوق التعليمية بالواقعة تم إرسال وحدة التحرك السريع بالمديرية للمدرسة، للوقوف علي صحة الواقعة وبالفحص تبين صحتها. وعلي الفور تم فض سرادق العزاء بفناء المدرسة وإخراج المواطنين وإجراء أعمال تعقيم وتطهير بالمدرسة، وإحالة الواقعة للشؤن القانونية بالمديرية لاتخاذ مايلزم.. وبعرض الموضوع على المحافظ قرر إيقاف مدير المدرسة عن العمل لمدة شهر أولحين إنتهاء التحقيقات .