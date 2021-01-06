إطلاق اسم الطبيبان ربيع عبد المطلب ومحمد حمدى على مدرسة ومعهد بكفر الزيات

الغربية - مصطفى عادل

قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إطلاق اسم الطبيب ربيع عبد المطلب النجار على معهد فتيات كفر يعقوب الإعدادى الثانوى، والطبيب محمد حمدى عاشور على مدرسة أبو الغر الثانوية المشتركة بمركز كفر الزيات، حيث إن الطبيبين من شهداء الجيش الأبيض، وما متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

وأكد محافظ الغربية فى بيان له ، أن إطلاق اسم الشهيد على المعاهد والمدارس يأتى تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية لخدمة أهالى القرى والوطن عامة، مؤكدا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرا لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة فى مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن هذا القرار جاء بعد مخاطبة إدارة الوقائى بالمديرية إلى دايون عام المحافظة بإطلاق أسماء شهداء فيروس كورونا على المدارس والمعاهد التابعة لمكان سكنهم الأصلى، وذلك تخليدا لذكراهم وتقديرا لكل ما قدموه من جهود كبيرة والتضحية بأرواحهم لخدمة المواطنين.