اليوم السابع
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ولى العهد السعودى يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية.. صور

الثلاثاء، 05 يناير 2021 07:27 م
ولى العهد السعودى يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية.. صور ولي عهد السعودية يبحث مع أمير قطر العلاقات
كتب عبد الوهاب الجندى

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بث التلفزيون السعودى، لقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى قاعة مرايا بالعلا اليوم الثلاثاء، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثانى.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.

 

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

 

فيما حضر من الجانب القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن ال ثاني رئيس الديوان الأميري والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

 

لقاء محمد بن سلمان وأمير قطر
لقاء محمد بن سلمان وأمير قطر

 

ولي عهد السعودية يلقتى بتميم بن حمد
ولي عهد السعودية يلقتى بتميم بن حمد

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