وكيل صحة قنا: لدينا مخزون كافٍ من الأكسجين وجار تركيب تنكات جديدة بالمستشفيات

قنا صابر سعيد

قال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الوضع الصحى فى مستشفيات الفرز والعزل آمن مع توافر مخزون كافى من الأكسجين والتزام الشركة الموردة له فى المستشفيات.

وأوضح تواضروس، فى تصريح لليوم السابع، أن المحافظة تحتوى على 3 تنك أكسجين، فى مستشفى قنا العام، والحميات، وعزل قفط التعليمى، بسعة 6000 لتر لكل تنك، وجارى تركيب 3 آخرين فى مستشفى صدر قنا، وحميات نجع حمادى بسعة 6000 لتر، ورصيد صحة قنا يكفى لمدة أسبوع من اليوم.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الشركة الموردة للأكسجين ملتزمة فى التوريد ولم يصدر منها أى تأخير سواء فى الموجة الأولى أو الموجة الثانية، مطمئنًا المواطنين أنه لا داعى للهلع والخوف.