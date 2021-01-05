هيلارى كلينتون: أتمنى ألا يبدأ ترامب حرب مع إيران قبل 15 يوما من مغادرة منصبه

ريهام عبد الله

هاجمت هيلارى كلينتون المرشحة الرئاسية السابقة للانتخابات الأمريكية، الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، حول تعامله مع إيران، قائلة :"إحدى الهدايا التي يمكن أن يقدمها ترامب للبلاد والعالم هي عدم بدء حرب مع إيران في آخر 15 يومًا من توليه المنصب".

وقالت كلينتون فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "إحدى الهدايا التي يمكن أن يقدمها ترامب للبلاد والعالم هي عدم بدء حرب مع إيران في آخر 15 يومًا من توليه المنصب، من الصعب معرفة ما إذا كانت إدارته تقوم بخطوات مقصودة أو ببساطة تظهر عدم الكفاءة، في كلتا الحالتين ، يلعبون لعبة خطيرة".



هيلارى كلينتون

ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية على إيران قللت قدرتها على دعم حزب الله والميليشيات في العراق ونشاطها في سوريا صار أكثر كلفة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف بومبيو: إيران هددتني وهددت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين ونحن على أهبة الاستعداد دائما.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران ركزت على قطاع صناعة الفولاذ، واستهدفت 12 من منتجى المعادن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية بعد أن احتجزتها في مياه الخليج، واتهمت طهران بتهديد حرية الملاحة في إطار محاولة ابتزاز لتخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "يواصل النظام الإيراني تهديد الحقوق والحريات الملاحية في منطقة الخليج العربي كجزء من محاولة واضحة لابتزاز المجتمع الدولي للتخفيف من ضغط العقوبات".