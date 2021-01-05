مصرى جدع يعيد فيزا برقمها السرى لصاحبها بها ربع مليون جنيه بالأقصر.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

التقى "اليوم السابع" بالشاب الأقصرى الذى ضرب مثالاً رائعاً فى الأمانة ورد حقيبة لصاحبها كان بداخلها فيزا ورقمها السرى فى ورقة وبها إيصال إيداع بمبلغ 250 ألف جنيه، وهو الشاب "علاء عبده" ابن قرية العشى بمدينة الزينية شمال الأقصر، حيث شارك الأهالى بمحافظة الأقصر قصته فى صفحات التواصل الاجتماعى لتكريمه بعد موقفه الأمين مع صاحب الحقيبة.

وبدأ الشاب علاء عبده ابن قرية العشى، حديثه فى لقاء "اليوم السابع"، مؤكداً أنه لدى عودته من أحد الأعمال الخيرية لتوصيل خطوط مياه لمنازل الأسر الأكثر احتياجاً ولدى سيره بجوار سوبر ماركت بجوار كمين منشأة العمارى، عثر على حقيبة صغيرة فى الأرض بداخلها فيزات لأحد البنوك وبها ورقة داخلها الرقم السرى للفيزا وإيصال إيداع بمبلغ 250 ألف جنيه وبعض الأوراق التابعة لأحد الأشخاص بمنطقة أرمنت الحيط، فقرر التقاطها من الأرض وظلت معه لحين الوصول لصاحبها.

ويضيف الشاب علاء عبده، أنه بعد عودته للمنزل قرر بدء رحلة البحث عن صاحب الفيزات وقام بالنشر على جروبات الفيس بوك بالأقصر للتوصل لصاحبها، وبعد مرور ساعات على المنشوارت تواصل معه صاحب الحقيبة وهو فى غاية السعادة بعودة حقيبته وما بداخلها بالكامل، وطلب منه حذف المنشورات والفيزات والأوراق من مواقع التواصل الإجتماعى لحماية خصوصيته وسيلتقى به في اليوم التالى لتسلم متعلقاته منه، وبالفعل حذف المنشوارت بعد التوصل لصاحب الحقيبة وتقابلا فى اليوم الثانى فى منطقة الكرنك وقدم له الحقيبة بكامل محتوياتها، وطلب صاحب الأمانة تقديم مبلغ مالى للشاب كهدية نظير عودة متعلقاته بعد فقدانها، ولكن رفض تماماً وأكد أنه قام بذلك لوجه الله وليس طمعاً فى مكافآت، وبعد فترة تواصل معه أصدقاؤه على طريق المزاح أن تلك الفيزا تخصهم بوصلات هزار بين الأصدقاء بعد قيام صاحب الحقيبة بعمل منشور شكر لعلاء على مواقع التواصل.

ويقول الشاب علاء عبده ابن قرية العشى، فى اليوم الثانى قام صاحب الحقيبة بنشر القصة معه لتكريمه معنوياً بين أهالى مدينة الزينية والأقصر على هذا الموقف الأمين، موضحاً أنه يعمل فى المجال الخيرى منذ سنوات وعثر أكثر من مرة على الحقائب والأموال وغيرها من متعلقات المواطنين ويبحث عنهم بصورة دائمة ويوصلها إلأيهم بدون مقابل نهائياً لكونها أمانة وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، مناشداً الجميع بالحفاظ على الأمانات وردها لأهلها حال العثور على أي شيئ بالشوارع.

وتعتبر تلك الواقعة هى الثانية خلال فترة وجيزة، حيث أقدم الشاب الأقصرى أحمد محمد فرج الله صاحب محل أدوات منزلية بشارع السويقة بمدينة إسنا، على موقف يجسد الأمانة والأخلاق الأصيلة عندما عثر على كيس أبيض أمام المحل الخاص به وبداخلها مبلغ 30 ألف جنيه، وقام برده لصاحبه بعد التأكيد على محتوياته بالكامل، وذلك فى موقف مشرف من الشاب الإسناوى.