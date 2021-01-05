اليوم السابع
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محافظ القليوبية: تحرير 1680 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة للمواطنين خلال 3 أيام

الثلاثاء، 05 يناير 2021 05:17 م
محافظ القليوبية: تحرير 1680 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة للمواطنين خلال 3 أيام محافظ القليوبية يتابع الإلتزام بارتداء الكمامات بمواقف شبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمواقف حى غرب وشرق شبرا الخيمة، لمتابعة إجراءات إلتزام السائقين والركاب بمواقف الأجرة بإرتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورافق المحافظ، فى الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وتجول المحافظ، بمواقف السيارات بكلية الزراعة وبموقف الزهور بميدان المؤسسة وبموقف مسطرد، حيث تم التأكد من إلتزام الجميع بالكمامة، حيث أشاد المحافظ بإلتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامة.

وشدد محافظ القليوبية، على رؤساء الوحدات المحلية ومدير مشروع المواقف بالمتابعة الدورية للمواقف للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة إنتشار الفيروس، مؤكداً على قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرار وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية، موجها بضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم  بمختلف مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة للحد من نقل العدوى بين المواطنين.

جدير بالذكر أنه قد سبق وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته لمشروع المواقف بالمحافظة بإلزام السائقين بارتداء الكمامات وعدم تحرك أي سيارة من أي موقف إلا بعد تنفيذ تلك التعليمات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وكذا إلزام الركاب بضرورة إرتداء الكمامة منعا للإصابة بالفيروس.

حيث تم بالتنسيق مع ادارة مرور القليوبية برئاسة العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بتحرير 1680 مخالفة لعدم إرتداء الكمامة وذلك من يوم الأحد الماضي وحتى اليوم الثلاثاء.

وخلال الجولة تابع المحافظ، منظومة النظافة ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين الموجودين بالشوارع الرئيسية وفي مواقف السيارات التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري، حيث وجه المحافظ بالعمل على مدار 24 ساعة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

 

جولة محافظ القليوبية بمواقف السيارات
جولة محافظ القليوبية بمواقف السيارات

 

خلال جولة المحافظ على مواقف القليوبية
خلال جولة المحافظ على مواقف القليوبية

 

متابعة ارتداء الكمامات بالقليوبية
متابعة ارتداء الكمامات بالقليوبية

 

متابعة الالتزام بالكمامات بمواقف القليوبية
متابعة الالتزام بالكمامات بمواقف القليوبية

 

متابعة مواقف القليوبية
متابعة مواقف القليوبية

 

متابعة موقف الزراعة بشبرا الخيمة
متابعة موقف الزراعة بشبرا الخيمة

 


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