باريس (أ ش أ)

أعلنت النيابة الفرنسية، لمكافحة الإرهاب، اعتقال زعيم التجمع الكونغولى من أجل الديمقراطية، روجر لومبالا، الأسبوع الماضي؛ بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت عام 2002، وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الثلاثاء، أن هذا هو الإجراء الأول، الذى تم اتخاذه على أساس تقرير صادر من الأمم المتحدة، أُدرجت فيه أخطر الجرائم التى ارتكبت فى جمهورية الكونغو الديمقراطية بين عامي 1993 و2003.