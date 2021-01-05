غلق 5 محال تجارية بالفيوم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من الشوارع والميادين لمتابعة إلتزام المطاعم والمقاهى والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلاً عن التأٔكد من التزام المواطنين بالقرارات التى أقرتها الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.
قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم ، أن الجولة شملت شارعى السنترال ومصطفى باشا، وميدانى الحواتم والشيخ حسن ، ومناطق السلخانه، ومنشية البكرى، ومنطقة المشتل، والبارودية ، وكيمان فارس ، وحى الجامعة ، وكوبرى مرزبان ، والشيخ سالم، والفوال، لافتاً إلى أن المحافظ وجه بتشميع وغلق مطعمين بميدان الشيخ حسن، ومقهى بمنطقة الفوال، و" كافية " بحى الجامعة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الوزارية، فضلاً عن غلق "سايبر نت " أمام موقف بنى سويف، يعمل بدون الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات، ويوجد به عدد كبير من الشباب بداخله، ما يُهدد بانتشار العدوى ويجعلهم عُرضة للإصابة .
وجه محافظ الفيوم بعمل كمين أمنى بميدان الشيخ حسن ، لمتابعة المركبات وسيارات الأجرة ، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات ، مشدداً على عدد من الإجراءات والخطوات الواجب مراعاتها والالتزام التام بكافة الأساليب الوقائية وتطبيق القوانين والقرارات على المخالفين، وتطبيق غرامة فورية "50 جنيها " حيال عدم الالتزام بارتداء الكمامات.
كما إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين وناشدهم بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التى تؤكد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدًا على أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، والإلتزام بالإجراءات الوقائية فى كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص.
كما وجه محافظ الفيوم، بالإنتقال الى منزل سيدة مُسنة، بمنطقة منشاة البكرى ـ بعد أن استوقفته خلال جولته بمدينة الفيوم ـ مطالبة بمتابعة حالة ابنها المصاب ـ بحادث سير أدى لبتر قدمه ـ ووجه المحافظ بأرسال لجنة من المحافظة للاطلاع على التقارير الطبية الخاصة به، وطلبت توفير علاج لابنها، وتوفير فرصة عمل تتناسب وظروفه الخاصة.
ووجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتنفيذ حملات نظافة موسعة ورفع تراكمات القمامة، والإشغالات، من مخرج طريق السلخانة، وبجوار المقابر بمنطقة المشتل ومنطقة البارودية، ورفع القمامة المتراكمة أولاً بأول ونقلها إلى المقلب العمومى، لتوفير بيئة نظيفة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لشوارع مدينة الفيومة، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.
حملة على المحلات المخالفة بالفيوم
حملة مرورية على السيارات للتأكد من ارتداء الكمامة
غلق المحلات التجارية المخالفة بالفيوم
محافظ الفيوم يتابع غلق المحلات التجارية
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