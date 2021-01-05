غلق 5 محال تجارية بالفيوم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الفيوم - رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من الشوارع والميادين لمتابعة إلتزام المطاعم والمقاهى والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلاً عن التأٔكد من التزام المواطنين بالقرارات التى أقرتها الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم ، أن الجولة شملت شارعى السنترال ومصطفى باشا، وميدانى الحواتم والشيخ حسن ، ومناطق السلخانه، ومنشية البكرى، ومنطقة المشتل، والبارودية ، وكيمان فارس ، وحى الجامعة ، وكوبرى مرزبان ، والشيخ سالم، والفوال، لافتاً إلى أن المحافظ وجه بتشميع وغلق مطعمين بميدان الشيخ حسن، ومقهى بمنطقة الفوال، و" كافية " بحى الجامعة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الوزارية، فضلاً عن غلق "سايبر نت " أمام موقف بنى سويف، يعمل بدون الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات، ويوجد به عدد كبير من الشباب بداخله، ما يُهدد بانتشار العدوى ويجعلهم عُرضة للإصابة .

وجه محافظ الفيوم بعمل كمين أمنى بميدان الشيخ حسن ، لمتابعة المركبات وسيارات الأجرة ، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات ، مشدداً على عدد من الإجراءات والخطوات الواجب مراعاتها والالتزام التام بكافة الأساليب الوقائية وتطبيق القوانين والقرارات على المخالفين، وتطبيق غرامة فورية "50 جنيها " حيال عدم الالتزام بارتداء الكمامات.

كما إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين وناشدهم بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التى تؤكد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدًا على أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، والإلتزام بالإجراءات الوقائية فى كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص.

كما وجه محافظ الفيوم، بالإنتقال الى منزل سيدة مُسنة، بمنطقة منشاة البكرى ـ بعد أن استوقفته خلال جولته بمدينة الفيوم ـ مطالبة بمتابعة حالة ابنها المصاب ـ بحادث سير أدى لبتر قدمه ـ ووجه المحافظ بأرسال لجنة من المحافظة للاطلاع على التقارير الطبية الخاصة به، وطلبت توفير علاج لابنها، وتوفير فرصة عمل تتناسب وظروفه الخاصة.



ووجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتنفيذ حملات نظافة موسعة ورفع تراكمات القمامة، والإشغالات، من مخرج طريق السلخانة، وبجوار المقابر بمنطقة المشتل ومنطقة البارودية، ورفع القمامة المتراكمة أولاً بأول ونقلها إلى المقلب العمومى، لتوفير بيئة نظيفة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لشوارع مدينة الفيومة، فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.



حملة على المحلات المخالفة بالفيوم



حملة مرورية على السيارات للتأكد من ارتداء الكمامة



غلق المحلات التجارية المخالفة بالفيوم