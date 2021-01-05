اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 12:33 م
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غلق 38 سنترا تعليميا بالمنوفية خلال حملات متابعة إجراءات كورونا الاحترازية

الثلاثاء، 05 يناير 2021 12:14 م
غلق 38 سنترا تعليميا بالمنوفية خلال حملات متابعة إجراءات كورونا الاحترازية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن غلق 38 سنترا تعليميا، لمخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن قرارات الغلق شملت محلات وورش وكافيهات وفض أسواق وغلق مراكز تعليمية وحضانات وفض أفراح وغلق صالات رياضية ، ومحاضر عدم ارتداء الكمامات الطبية ، يأتى هذا فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفادياً لانتشار الفيروس.

وقد شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف المتابعات اليومية على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار الفيروس، مناشداً المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتى أقرتها وزارة الصحة، لتخطى هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.

 


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