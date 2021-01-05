غلق 3 محلات لمخالفة الإجراءات الاحترازية فى الإسكندرية.. صور

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة محارب هيلع رئيس حى شرق، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بها بنطاق حى شرق، وخلال الحملة تم تغريم المحال غير المطبقة للإجراءات الاحترازية سواء للعاملين أو المترددين عليها وغير الملتزمة بإجراءات النظافة العامة بشارع النصر وداخل جرين بلازا بإجمالي مبلغ 23 ألف جنيه.
وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أن الحملة تأتى في إطار تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للقيام بحملات مستمرة على المنشآت والمطاعم والمحال والمقاهي لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بكل صرامة وحزم.
وشدد السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامة وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالالتزام بالإجراءات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.
من جانبه؛ أوضح رئيس الحي أن حملة اليوم أسفرت عن غلق 3 منشآت غير مطبقة للإجراءات الاحترازية ومخالفة للاشتراطات البيئة، والتحفظ على 76 كيلو لحوم مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، كما تم إعدام 4 كيلو لحوم فاسدة، وتحرير 8 محاضر مخالفة تموينية والتحفظ على 27 حالة إشغال طريق وتحرير 6 مخالفات بئية، وعمل 10 محاضر أمن صناعي لـ 10 محلات لعدم التزامهم بتأمين بيئة العمل، وشارك في الحملة ممثلين عن الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والرصد البيئي والأمن الصناعي.
التفتيش على المطاعم
السكرتير المساعد للإسكندرية
جانب من الحملة
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