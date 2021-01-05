غلق 3 محلات لمخالفة الإجراءات الاحترازية فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة محارب هيلع رئيس حى شرق، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بها بنطاق حى شرق، وخلال الحملة تم تغريم المحال غير المطبقة للإجراءات الاحترازية سواء للعاملين أو المترددين عليها وغير الملتزمة بإجراءات النظافة العامة بشارع النصر وداخل جرين بلازا بإجمالي مبلغ 23 ألف جنيه.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أن الحملة تأتى في إطار تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للقيام بحملات مستمرة على المنشآت والمطاعم والمحال والمقاهي لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بكل صرامة وحزم.

وشدد السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامة وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالالتزام بالإجراءات الوقائية وذلك حفاظا على سلامتهم.

من جانبه؛ أوضح رئيس الحي أن حملة اليوم أسفرت عن غلق 3 منشآت غير مطبقة للإجراءات الاحترازية ومخالفة للاشتراطات البيئة، والتحفظ على 76 كيلو لحوم مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، كما تم إعدام 4 كيلو لحوم فاسدة، وتحرير 8 محاضر مخالفة تموينية والتحفظ على 27 حالة إشغال طريق وتحرير 6 مخالفات بئية، وعمل 10 محاضر أمن صناعي لـ 10 محلات لعدم التزامهم بتأمين بيئة العمل، وشارك في الحملة ممثلين عن الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والرصد البيئي والأمن الصناعي.



التفتيش على المطاعم



السكرتير المساعد للإسكندرية