ضبط 250 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء فى الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز المدعمة والدقيق المدعم، حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة، وكذلك الرقابة على المخابز الحرة السياحية بالأسواق، للتأكد من عدم تسريب الدقيق المدعم.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، فى بيان لها اليوم، أنه تم شن حملة تحت إشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية سليمان الطيب، حيث شنت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة ومفتشى الإدارة محمد الشربينى ومحمد الشافعى، حملات على نطاق الإدارة، وأسفرت عن ضبط وتحريز عدد "5 شكاير" دقيق بلدي مدعم زنة الشكيارة 50 كجم استخراج 82% بمخبز شامي حر بمنطقة البيطاش شارع الحنفية، وهذا الدقيق تابع لمطاحن أبيس، والذي يمنع تداوله بالمخابز الحرة، وتم التحفظ علي الكمية المطلوبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، للعرض على وكيل النائب العام.