ضابط إسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية بزعم حمله سكيناً

(رويترز)

قال الجيش الإسرائيلي إن ضابط أمن إسرائيليا أطلق الرصاص على فلسطيني رمى سكينا باتجاهه في الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء، وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرجل قُتل.

وأضاف الجيش في بيان أن الحادث وقع عند مفترق طرق بالقرب من مجموعة مستوطنات إسرائيلية جنوب غربي مدينة بيت لحم الفلسطينية.

وتابع البيان "رصد ضابط أمن مشتبها به يقترب من مفترق الطرق. بعد الاشتباه في أمره تحرك ضابط الأمن وجندي من الجيش الإسرائيلي لإيقاف المشتبه به بإطلاق النار في الهواء.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الرجل، لكنها قالت إنه ليس لديها تفاصيل بخصوص هويته.